النائب فؤاد مخزومي : ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات بين بيروت وأنقرة

شدد النائب فؤاد مخزومي على ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات بين بيروت وأنقرة، وضرورة تعزيز التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية خلال لقاءه السفير التركي في لبنان مراد لوتيم في زيارة تعارفية هنأه خلالها على تسلمه مهامه الجديدة في بيروت، وتم عرض لآخر التطورات المحلية والإقليمية.

من جهة أخرى، أكدتُ أن الظروف الإقليمية الصعبة تحتم علينا السعي للنهوض بالبلد والمحافظة على استقراره، والعمل على ضمان تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته وتفعيل دور الجيش ودعمه لحماية الحدود وضبطها

المصدر: الوكالة الوطنية