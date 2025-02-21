ترامب: نثق بأنّ وكالة “أسوشيتد برس” ستُقاضى

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بأنّ وكالة “أسوشيتد برس”، التي منعها من حضور مؤتمراته الصحافية بعد أن واصلت الإشارة إلى خليج المكسيك باسمه السابق بدلًا من خليج أميركا كما يطالب ترامب، ستُقاضى.

وقال ترامب “أنا متأكد من أنهم سيُقاضَون، وربما سيفوزون، لا يهم، فوكالة أسوشيتد برس، وهي منظمة يسارية متطرفة، تعاملنا جميعًا بشكل سيئ للغاية”.

وأضاف “الوكالة ترفض الاعتراف بأن خليج المكسيك السابق يُسمى الآن خليج أمريكا، ونحن نمنعها من حضور أي مؤتمرات صحفية الآن”.

“ولفت ترامب إلى أنّ “خرائط جوجل تغيّرت بالفعل، ويُطلق على خليج اليوم اسم خليج أمريكا أمريكا”.

المصدر: وكالات