وفد من حزب الله سلم وليد جنبلاط دعوة لحضور تشييع السيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 23:28

وفد من حزب الله سلم وليد جنبلاط دعوة لحضور تشييع السيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين

منذ 1 ساعة 19 February، 2025
وليد جنبلاط استقبل وفدا من حزب الله
لبنان

زار وفد من حزب الله ضم النائب حسن فضل الله ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا الاربعاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بحضور النائب وائل أبو فاعور.

وقد سلم الوفد جنبلاط دعوة لحضور تشييع الأمينين العامين السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

يذكر ان حزب الله يقيم يوم الاحد 23 شباط/فبراير الجاري تشييع السيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدين، وذلك بمراسم تشييع استثنائية في المدينة الرياضية في بيروت بحضور شعبي ورسمي لبناني وعربي واسلامي ودولي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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