ترامب: زيلينسكي ديكتاتور جرّ الولايات المتحدة إلى حرب لا يمكن الفوز بها

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ”الديكتاتور”، معتبرا أن الأخير “جرّ الولايات المتحدة إلى حرب لا يمكن الفوز بها”.

وقال ترامب في حديث له الاربعاء “تحدث الممثل الكوميدي الناجح بشكل متواضع فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنفاق 350 مليار دولار، للدخول في حرب لا يمكن الفوز بها والتي لم يكن عليها أبدا أن تبدأ”، وتابع لكن الحرب التي بدون الولايات المتحدة وترامب لن يتمكن أبدا من تسويتها”.

وأضاف ترامب “أنفقت الولايات المتحدة 200 مليار دولار أكثر من أوروبا”، ولفت الى ان “أموال أوروبا مضمونة في حين أن الولايات المتحدة لن تحصل على أي شيء”، وسأل “لماذا لم يطالب جو بايدن النائم بالمساواة، من حيث أن هذه الحرب أكثر أهمية لأوروبا مما هي عليه بالنسبة لنا – لدينا محيط كبير وجميل كفاصل”.

وتابع ترامب “علاوة على ذلك، يعترف زيلينسكي بأن نصف الأموال التي أرسلناها إليه مفقودة”، واضاف انه “يرفض إجراء الانتخابات، وشعبيته منخفضة جدا في استطلاعات الرأي الأوكرانية، والشيء الوحيد الذي كان جيدا فيه هو اللعب ببايدن مثل الكمان”، وقال “ديكتاتور بدون انتخابات من الأفضل لزيلينسكي أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد”.

واوضح ترامب “نحن نتفاوض بنجاح على إنهاء الحرب مع روسيا وهو أمر يعترف الجميع بأنه لا يمكن إلا لترامب وإدارته القيام به فلم يحاول بايدن أبدا، فشلت أوروبا في تحقيق السلام، وربما يريد زيلينسكي الحفاظ على مصدر الربح السهل”، وتابع “أحب أوكرانيا لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع وبلده محطم ومات الملايين دون داع – وهكذا يستمر الأمر”.

المصدر: روسيا اليوم