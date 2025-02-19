المديرية العامة لوزارة الاشغال العامة والنقل : تؤكد التزامها المستمر بتحسين شبكة الطرق في لبنان

اكدت المديرية العامة لوزارة الاشغال العامة والنقل في بيان الوزارة “التزامها المستمر بتحسين شبكة الطرق في لبنان وتعزيز معايير السلامة عليها”.

وقالت في بيان لها أنه تم اليوم تنفيذ إصلاحات موقتة في موقعين ريثما يتم استكمال الأعمال وفق العقود المبرمة مع المتعهدين. جادة إلياس الهراوي (مقابل سيتي سنتر) كما تم وضع قطع حديدية مؤقتة كإجراء احترازي بديل عن فواصل التمدد والانكماش على الجسور، وذلك تفادياً لوقوع حوادث السير، على أن يتم استبدالها بالفواصل النهائية خلال تنفيذ الأشغال المقررة.

وأيضا تمت معالجة الحفر على الطريق الساحلي في البترون عبر ردمها بشكل مؤقت، بهدف تأمين سلامة المرور لحين مباشرة المتعهد المعني تنفيذ الأشغال النهائية المكلف بها من قبل الوزارة” وذلك في إطار جهودها المستمرة للحد من حوادث السير وتأمين السلامة المرورية، باشرت الوزارة تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح على عدد من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية ريثما يتم استكمال الأعمال وفق العقود المبرمة مع المتعهدين.

المصدر: الوكالة الوطنية