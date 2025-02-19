الخروقات مستمرة… غارة صهيونية على سيارة في عيتا الشعب وسقوط شهيد

غداة انسحابه من جنوب لبنان مع الإبقاء على النقاط الخمس، يواصل الجيش الصهيوني خروقاته.

وفي المستجدات الأمنية، شنّت طائرة مسيّرة معادية غارة على سيارة من نوع رابيد في بلدة عيتا الشعب، قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط شهيد.

كما قام الجيش الصهيوني بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الرادار في خراج بلدة شبعا باتجاه منازل البلدة.

وأفيد بأن قوة معادية مؤلفة من دبابتين من طراز ميركافا أطلقت النار على مركز الجيش اللبناني في منطقة بركة النقار، جنوب بلدة شبعا، من دون وقوع إصابات.

وفي تطور آخر، أصيب عدد من الأشخاص جراء إطلاق قوات صهيونية النار على منتزهات الوزاني، جنوبي لبنان، أثناء قيام بعض أهالي البلدة بتفقدها بعد عودتهم. كما أطلق جيش العدو النار على المواطن (أ. ع.) أثناء تفقده للمنتزه العائد له على ضفاف نهر الوزاني، ما أدى إلى إصابته في رجله.

إلى ذلك، سُجّل صباح اليوم تحليق كثيف للطائرات المسيّرة الإسرائيلية على علوّ منخفض في أجواء بلدات الدوير، جبشيت، الشرقية، أنصار، عبا، حاروف، تول، النميرية، والكفور.

المصدر: مواقع