سرايا القدس-كتيبة جنين : فجر مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية عدد من العبوات الناسفة الأرضية من نوع kj37 معدة مسبقًا بآليات العدو في محور واد السيلة الحارثية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2025 - 09:12

سرايا القدس-كتيبة جنين : فجر مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية عدد من العبوات الناسفة الأرضية من نوع kj37 معدة مسبقًا بآليات العدو في محور واد السيلة الحارثية

منذ 43 mins 15 February، 2025
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