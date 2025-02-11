سلام: سنعمل لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي قبل موعده والبيان الوزاري سينص على تطبيق القرار 1701 وإعادة الإعمار

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام “نحن نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا كثيرا من الأزمات المتتالية”، وتابع “هناك فرصة جديدة أمام البلد ويجب أن لا نفوتها”.

وأضاف سلام في حديث له مساء الثلاثاء انه “تشاور مع الكتل السياسية وقلت لهم أنّني أريد الوزراء غير حزبيين وأن يتم قبولهم من الكتل لأننا نريد نيل الثقة”، وتابع “من الخطأ التكلم بوزارات سيادية، فكل الوزارات سيادية بالنسبة لي”.

وقال سلام إن “الحكومة ستحصن نفسها بناء على ثقة المواطنين، هذه حكومة انتقالية لنبني دولة ومؤسسات”، واكد ان “البيان الوزاري سينص على تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وإعادة الإعمار”.

وشدد سلام على “العمل بأن يتم إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده بل قبل موعده”، وتابع “سنضغط عبر الأطر الدبلوماسية على إسرائيل ولبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة ولسنا مقصرين أبدا في التزاماتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام