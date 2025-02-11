مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 11-2-2025

رُسمَ المَسيرُ، ففي الثالثِ والعشرينَ من شُباطَ سيكونُ اللقاءُ الابديُ لأيقُونَتيِّ النصرِ والشهادة .. هو موعدُ تشييعِ أمينيّ عام حزبِ الله الشهيدِ الاقدس السيد حسن نصر الله والشهيدِ الهاشمي السيد هاشم صفي الدين..

من العقولِ الى القلوبِ سيكونُ المسير، وستحفظُه الايامُ في اقدسِ صفحاتِ التاريخ..

يومٌ من ايامِ انتصارِ الدمِ على السيفِ وموعدٌ لولادةٍ جديدةٍ مَسقيةٍ باغلى واقدسِ الدماءِ التي ستَصنعُ معَ سيلٍ من دمِ الشهداءِ واهلِ الوفاءِ الفجرَ الجديد.. ففي مؤتمرٍ صِحافيٍّ اعلنَ حزبُ الله بعضاً من تفاصيلِ موعدِ تشييعِ امينَيهِ العامّينِ وقائديهِ التاريخيين، على اَن يتبعَ مؤتمرَ اليومِ مؤتمراتٌ اخرى لشرحِ المزيدِ من التفاصيل ..

في تفاصيلِ اليومياتِ الجنوبية، عدوٌ صهيونيٌ يُظهِرُ حقدَه المتمادي، فيما لم يُظهر تفاصيلَ اجراءاتِه التي من المفترضِ ان تكونَ انسحاباً من كاملِ الاراضي اللبنانيةِ بحلولِ الثامنَ عشرَ من الشهر الجاري..

وعلى جريِ خِداعِه ونكثِه للعهودِ يحاولُ العدوُ التلاعبَ على حبالِ الوقت، في وقتٍ اكدَ رئيسُ الجمهوريةِ اللبنانيةِ خلالَ ترؤسِه اولَ جلسةٍ لحكومةِ نواف سلام على الانسحابِ الصهيونيّ من لبنانَ بحلولِ الثامنَ عشرَ من شباطَ رغمَ التحديات.. والتحدياتُ على كثرتِها فانَ اوَّلَها استمرارُ العدوانيةِ الصهيونيةِ المتماديةِ تفجيراً وتدميراً في الجنوبِ وغاراتٍ وصلت خلالَ الايامِ الاخيرةِ الى اقصى الحدودِ الشرقةِ والشمالية.. ويُسمعُ صداها جلياً في جلسةِ لجنةِ صياغةِ البيانِ الوزاريّ لحكومةٍ قال رئيسُها اِنَ الوقتَ ليس للتجاذبات..

فيما المنطقةُ تتجاذبُها طروحاتُ دونالد ترامب العدوانيةُ غيرُ المسبوقة، والتي لن يَسلم منها ايٌ من دولِ المنطقة. فمنطقُ تاجرِ العَقاراتِ الذي لا يعرفُ الا صفقاتِ البيعِ والشراء لن يَشفَقَ على حليفٍ له او حتى محايد، وهو على عنجهيتِه يهددُ دولَ المنطقةِ اذا لم تَستقبلْ فلسطينيِّي غزة، ويغزو الشاشاتِ بتهديدِ الفلسطينيينَ بفتحِ جهنمَ عليهم من جديدٍ كما قال..

تصريحاتٌ ومخططاتٌ دعا رئيسُ مجلسِ النوابِ اللبناني نبيه بري النظامَ الرسميَ العربيَ والمجتمعَ الدوليَ الى مجابهتِها بوقفةٍ تاريخيةٍ وعمليةٍ وجادةٍ حفاظاً على آخرِ ما تبقَّى من كرامةٍ وسيادةٍ واستقلالٍ وهويةٍ عربيةٍ قبلَ فواتِ الاوان..

المصدر: موقع المنار