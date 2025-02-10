سلام استنكر دعوة نتنياهو لاقامة دولة فلسطينية في السعودية: اعتداء مستمر على الدول العربية

استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاثنين كلام رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي دعا فيه إلى إقامة دولة فلسطينية على أرض السعودية. واعتبر هذا الموقف انه “يدخل في خانة الاعتداء المستمر على الدول العربية والتدخل بشؤونها” .

وشدد سلام في حديث له على “حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، على أرضه الفلسطينية، بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت”.

وأكد سلام “تأييده دعوة جمهورية مصر العربية إلى قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من شهر شباط الحالي لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه هذا المخطط الخطير الذي يستهدف فلسطين، دولة وشعباً والدول العربية الأخرى”، وأمل “بالخروج في موقف عربي موحد لوضع حدّ لمشاريع التدمير والتهجير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام