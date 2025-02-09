مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 9-2-2025

أحد الجنوب كان ثلاثي التحرير ، رب ثلاثين ، طلوسا ، وبني حيان عادت الى حضن الوطن برغم ما أصابها من جراح على يدي أرذل الخلق، عادت لتكشف عن فصل آخر من ملاحم أهل ألارض.

وأحد بيروت كان ثلاثي الحضور في عيد مار مارون ، الرئيس جوزاف عون ، والرئيس نبيه بري ، والرئيس نواف سلام ومعظم الوزراء الجدد شاركوا في القداس وسط بيروت على نية قيامة لبنان ، فهل يتعظ البعض ، ويقلع عن معارك وهيمة خاسرة افتعلها على الرقم خمسة ، ليلتزم الجميع صف الوطن الواحد ويباشروا العمل من أجل حماية لبنان ونهوظة من جديد.

فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية كبيرة ، والامنية أكبر من الجنوب الى الشرق حيث اُعطي الجيش اللبناني الاوامر بالرد على مصادر نيران مسلحين تستهدف الاراضي اللبنانية بالاتكال على الله وهمة جيشه لا على مدعي الالوهية وفق فتوى ما يسمى بالداعية الاميركية القسيسية “باولا وايت” التي عينها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مسؤولة عما اسماه ادارة مكتب الايمان في البيت الابيض. ووايت هذه كانت أصدرت واحدة من أشد الفتاوى سوادا لمصلحة البيت الابيض حينما قالت لا يجوز معارضة الرئيس ولي الامر ، ومن يعترض على الرئيس ترامب فهو يعترض على الله.

وعودة على بدء ، فان ولاة الارض الحقيقين هم الذين حرروها في جنوب لبنان حيث اعلن الجيش في بيان أن وحداته العسكرية تتابع تنفيذ اعمال المسح الهندسي وفتح الطرقات داخل البلدات الثلاث التي تحررت اليوم، وكذلك في قطاع غزة حيث اضطر الجيش الصهيوني ورغم انفه على الخروج من محور نتساريم الذي كان يقسم القطاع الى شطرين. والتعليق لمتسولي مال وسلاح ترامب في كيان العدو الصهيوني الذين اختصرهم الاعلام العبري بالقول: ان الانسحاب من نتساريم يعني فقدان إلانجازات العسكرية للحرب بشكل نهائي.

المصدر: موقع المنار