وزيرا الصحة والعمل يتحدثا للمنار عن أولويتيهما في المرحلة المقبلة

أكد وزير الصحة الجديد في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين، في مقابلة مع قناة المنار أنه سيعمل على أن تكون وزارته في خدمة جميع اللبنانيين، مع الحرص على إيصال الخدمات الصحية بجودة عالية.

وشدّد الوزير ناصر الدين على أن الرعاية الصحية حق للجميع، وهي حاجة لا تميّز بين صغير وكبير، ولا بين أفراد المجتمع على مستوى الوطن والأمة. وقال “نتطلع إلى التعاون مع الجميع، ونحن منفتحون على كل الجهات لما فيه خير هذا الوطن.”

كما أعلن أنه سيعمل على خدمة أبناء الوطن وأهله من خلال تحسين القطاع الصحي برؤية واضحة واستراتيجية مدروسة تهدف إلى تطويره، بالإضافة إلى تأمين الرعاية الصحية بما يليق بهذا الشعب المعطاء، الذي قدّم الغالي والنفيس في سبيل أمته.

من جهته، أشار وزير العمل محمد حيدر في مقابلة مع المنار إلى أن من أهم أولوياته الإسراع في إعادة إعمار ما دمّره العدو خلال العدوان، وعودة أهالي الجنوب إلى قراهم.

وأوضح الوزير حيدر أن فترة عمل الحكومة قصيرة، وأن الإنجاز الأساسي هو التحضير للانتخابات النيابية، لكنه خلال هذه الفترة سيبذل جهده في العمل والمساهمة، وذلك من خلال التعاون مع الحكومة للإسراع في عملية إعادة الإعمار، وتأمين فرص عمل لدعم العمال، وإعادة الحياة الاقتصادية للبلاد في أسرع وقت ممكن.

وأكد حيدر أنه سيبذل جهده للمساهمة في عودة الأهالي، ولا سيما الجنوبيين، إلى قراهم الحدودية، وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم.

كما قال إن وزارته ستعمل على دراسة جميع المشاريع التي من شأنها تحسين فرص العمل، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، بهدف تأمين فرص عمل لجميع اللبنانيين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

المصدر: موقع المنار