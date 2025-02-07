العدو الاسرائيلي يجدد خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

جدد العدو الاسرائيلي خرقه لاتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان وضمنا في انتهاكه للقرار الدولي رقم 1701.

وبالسياق، فقد نفذ طيران العدو صباح الجمعة غارة استهدفت بلدة البيسارية في جنوب لبنان.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن “سقوط شهـداء وجرحى جراء انفجار صاروخ من مخلفات الحرب في منزل في بلدة طيرحرفا”.

وكان العدو الاسرائيلي قد اعتدى مساء الخميس على الجنوب والبقاع، حيث شن طيران العدو سلسلة غارات استهدفت، المنطقة الواقعة بين عزة ورومين في جنوب لبنان، وغارات اخرى استهدفت منطقة البقاع لا سيما جرود بلدات بريتال والنبي شيث والخريبة.

كما سجل صباح الجمعة ومساء الخميس تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيّر الصهوني على علو منخفض في أجواء البقاع والعاصمة اللبنانية بيروت.

وهذا العدوان الاسرائيلي المتكرر على لبنان يرسم علامات استفهام وتساؤلات برسم اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والدول الضامنة لتنفيذ الاتفاق وبالتحديد الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا.

المصدر: موقع المنار