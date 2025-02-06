اجتماع قيادي بين حزب الله وحركة أمل بحث عدد من القضايا السياسية والحياتية

عقدت قيادتا حزب الله وحركة أمل اجتماعًا بحث في عدد من القضايا السياسية والحياتية التي تهم المواطنين. وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش ومعاونه أسعد سلطان ومسؤول العمل البلدي محمد بشير عن حزب الله، وعن حركة أمل رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى فوعاني ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية بسام طليس.

وبحث الاجتماع ملف تشكيل الحكومة لما ترتبط به من أمور حساسة وأساسية كبيرة، ومنها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتطرقت القيادتان إلى استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، والمقررة في شهر أيار من العام الجاري، وأكدتا الجهوزية التامة للمشاركة فيه، مع إعلان تشكيل لجنة مركزية من الجانبين لمتابعة هذا الاستحقاق وفق الأهداف والقواعد التي تم العمل بها في الانتخابات السابقة، والتي كانت برعاية سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري.

واستنكرت قيادتا حزب الله وحركة أمل التصريحات العنصرية للرئيس الأمريكي فيما يخص تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، واعتبرتا أن هذه التصريحات تدل على النوايا الخبيثة للإدارة الأمريكية والإسرائيلية للقضاء على القضية الفلسطينية، تمهيدًا لإعلان يهودية الدولة. وأكد حزب الله وحركة أمل أن هذا المشروع سيواجه بكل الوسائل المتاحة من قبل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم.

المصدر: موقع المنار