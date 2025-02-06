مقتل عسكريين صهيونيين وإصابة 8 إثر انهيار رافعة بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 11:34

مقتل عسكريين صهيونيين وإصابة 8 إثر انهيار رافعة بغلاف غزة

منذ 1 ساعة 6 February، 2025
مروحية إسرائيلية مخصصة لنقل الجرحى (الأوروبية)
مروحية إسرائيلية مخصصة لنقل الجرحى (الأوروبية)
عربي وإقليمي - كيان العدو

أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل ضابط وجندي، وإصابة 8 آخرين في حادث انهيار رافعة في غلاف غزة الشمالي. وقال الجيش، في بيان، إن أحد القتيلين ضابط برتبة مقدم ويخدم في صفوف الاحتياط بالكتيبة 51 في لواء غولاني.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الرافعة انهارت بسبب الرياح القوية وسقطت على خيمة كان الجنود بداخلها. وقالت هيئة البث إن الجيش “يحقق في هذا الحادث الخطير الذي يعكس نقص الاستعداد للظروف الجوية”.

ويأتي هذا الحادث بينما يتعرض قطاع غزة والمناطق القريبة منه لمنخفض جوي مصحوب بأمطار ورياح قوية.

المصدر: مواقع إخبارية

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