فلسطين اليوم : قوات الاحتلال توسع عملياتها في طمون ومخيم الفارعة وتفرض حصارا مشددا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 21:42

فلسطين اليوم : قوات الاحتلال توسع عملياتها في طمون ومخيم الفارعة وتفرض حصارا مشددا

منذ 46 mins 5 February، 2025
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