القناة 13 العبرية عن مسؤول: 95% من لقاء نتنياهو مع ترمب كان مناقشة مخطط ترحيل سكان غزة خارج القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 21:42

القناة 13 العبرية عن مسؤول: 95% من لقاء نتنياهو مع ترمب كان مناقشة مخطط ترحيل سكان غزة خارج القطاع

منذ 1 ساعة 5 February، 2025
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