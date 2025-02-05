“جبهة العمل” استنكرت دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين: انحياز فاضح وقبيح للعدو الاسرائيلي

استنكرت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان لها الاربعاء دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصارخة والمجنونة لتهجير الأخوة الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة إحتلاله بطريقة أو بأخرى وضرورة إستقبال مصر والأردن وغيرهما من الدول لهم.

ولفتت الجبهة الى ان “هذا إن دل على شيء فإنه يدلّ على حجم المؤامرة التي تستهدف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لتصفيتها أولا ويدل على التكامل الشامل والإنحياز الواضح الفاضح القبيح للإدارة الأميركية الجديدة برئاسة ترامب مع رئيس حكومة العدو النتنياهو وسياسته الهمجية الوحشية في إبادة الشعب الفلسطيني الصابر المظلوم بدءا من غزة وإستكمالا في الضفة الغربية”.

واعتبرت الجبهة أن “دعوة ترامب تلك هي دعوة ساقطة دوليا وعرفيا وقانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وهي مخالفة لكل الشرائع ولكل القوانين الدولية والوضعية”، ولفتت الى أن “دعوة ترامب هي دعوة صريحة لإحتلال أميركا لقطاع غزة وهذا أمر غريب عجيب مستهجن ويحمل أبعادا وضغائن وحقدا وكراهية ويزيد من عدم الإستقرار في المنطقة برمتها”، وأشارت الى ان “دعوة ترامب هذه ولدت ميتة ولن تستطيع قوة في العالم إجبار وإكراه الشعب الفلسطيني الجبار على ترك أرضه وممتلكاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام