تيمور جنبلاط: لتذليل العقبات امام تأليف الحكومة وإطلاق ورشة عمل إصلاحية

أكد رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط على “ضرورة تذليل العقبات امام تأليف الحكومة الجديدة وإطلاق ورشة عمل اصلاحية ملحّة على المستويات المختلفة والمضي قدما بإعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها”.

ورأى جنبلاط في حديث له السبت ان “انطلاقة المرحلة الجديدة، تستدعي تضافر جهود جميع الاطراف لتجاوز المسائل التي لا تزال تشكل عائقا يحول دون تحقيق الاهداف المنشودة والآمال المعقودة، وخاصة ان العدو الاسرائيلي يستغل الوقت، لتحقيق المزيد من الاهداف العسكرية في عدوانه الاخير على لبنان”.

ودعا جنبلاط “لجنة الاشراف على الاتفاق الى تقديم تقريرها حول الخروقات التي حصلت، وممارسة الدول الراعية لدورها في لجم العدوانية الاسرائيلية، واذعانها حيال التهديدات والتهويل بعودة الحرب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام