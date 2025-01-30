“كتائب القسام” تزف الشهيد القائد محمد الضيف

أعلن الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة استشهاد قائد كتائب القسام محمد الضيف “أبو خالد” خلال معركة “طوفان الأقصى”، برفقة عدد من القيادات البارزة.

كما أعلن أبو عبيدة في كلمة متلفزة له مساء الخميس استشهاد القادة: مروان عيسى (نائب قائد كتائب القسام)، غازي أبو طماعة (قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية)، رائد ثابت (قائد ركن القوى البشرية)، رافع سلامة (قائد لواء خان يونس).

وأشار أبو عبيدة الى انه “بعد استشهاد القادة، مجاهدونا استبسلوا أكثر وأكثر وزادت دافعيتهم للقتال أكثر، فنحن نقاتل عن عقيدة والقائد يخلفه ألف قائد”، وأكد “لم تتعرض كتائب القسام للفراغ القيادي ولو للحظة واحدة أثناء معركة”، وتابع ان “القادة انتصروا عندما ألهموا الملايين من أبناء شعبنا وأمتنا ليحملوا الراية معهم ومن بعدهم بإذن الله”.

وبالسياق، أوضح مراسل قناة المنار في قطاع غزة ان “قادة كتائب القسام (المشار إليهم أعلاه) لم يستشهدوا بضربة صهيونية واحدة”.

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي قال جيش العدو الاسرائيلي إنه نفذ غارة جوية على منطقة المواصي في خانيونس جنوب قطاع غزة وكانت تستهدف القائد محمد الضيف.

وشغل الشهيد الضيف منصب القائد العام لكتائب القسام منذ استشهاد الشهيد صلاح شحادة القائد العام السابق للكتائب، ويحمّله العدو الإسرائيلي المسؤولية عن مقتل عدد كبير من الصهاينة وتنفيذ عدد من العمليات في الداخل الفلسطيني المحتل.

المصدر: موقع المنار + فلسطين اليوم