روسيا: إسقاط مسيّرات أوكرانية فوق القرم وبيلغورود غرب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاربعاء عن إسقاط 4 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم ومقاطعة بيلغورود بغرب روسيا.

وقالت الوزارة إنه “خلال الفترة بين الساعة 17:45 و18:55 بتوقيت موسكو قامت وسائل الدفاع الجوي بتدمير 4 طائرات مسيرة أوكرانية، 3 منها فوق أراضي جمهورية القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود”.

وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع عن إسقاط 3 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

وجدير بالذكر أن القوات الأوكرانية هاجمت الأراضي الروسية بعشرات المسيّرات الليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الدفاع صباح الاربعاء إسقاط 104 مسيرات فوق مقاطعات كورسك وبريانسك وسمولينسك وتفير وبيلغورود ونيجني نوفغورود وروستوف ولينينغراد.

المصدر: روسيا اليوم