الرئيس المصري: ما يتردد بشأن تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2025 - 16:42

الرئيس المصري: ما يتردد بشأن تهجير الفلسطينيين لا يمكن التساهل أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري

منذ 50 mins 29 January، 2025
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