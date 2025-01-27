وسائل إعلام فلسطينية: شهيد وجرحى في قصف “إسرائيلي” على شارع الرشيد شمالي مخيم النصيرات بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 23:08

وسائل إعلام فلسطينية: شهيد وجرحى في قصف “إسرائيلي” على شارع الرشيد شمالي مخيم النصيرات بقطاع غزة

منذ 50 mins 27 January، 2025
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