سرايا القدس- كتيبة جنين: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور الصناعية ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 23:06

سرايا القدس- كتيبة جنين: يخوض مقاتلونا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور الصناعية ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 27 January، 2025
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