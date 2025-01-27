“فصائل منظمة التحرير” في لبنان: للضغط على الاحتلال الصهيوني للانسحاب الكامل من الجنوب

دانت قيادة “فصائل منظمة التحرير الفلسطينية” في لبنان في بيان لها الاثنين “اطلاق النار من قبل الاحتلال الصهيوني على المدنيين العزل العائدين الى قراهم وبلداتهم في الجنوب اللبناني بعد انقضاء مهلة ٦٠ يوم وفق ما نص عليه إتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بين العدو الصهيوني والدولة اللبنانية عبر الوسطاء، مما ادى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم عسكريين في الجيش اللبناني”.

واكد البيان “التضامن والوقوف مع الاشقاء من اهل الجنوب اللبناني”، وتابع “نضم صوتنا الى صوتهم وصوت كل اللبنانيين لمطالبة المجتمع الدولي وخاصة الوسطاء الذين رعوا الإتفاق، للضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بالإتفاق والانسحاب الكامل من جنوب لبنان وعدم التعرض او اعاقة عودة النازحين اللبنانيين الى قراهم وبلداتهم”، وشدد على “البدء الفوري بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال بعدوانه الغاشم على لبنان”.

وحيا البيان “الروح الوطنية العالية لأهل الجنوب اللبناني وتمسكهم بأرضهم وإصرارهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم رغم الدمار الكبير الذي خلفه العدوان الصهيوني بمنازلهم ومنشآتهم الاقتصادية والتجارية والخدماتية الخاصة والعامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام