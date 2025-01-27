شعب المقاومة يواصل تحرير قراه لليوم الثاني

باللحم الحي وبنفوس أبية ترفض الذل والاحتلال والاملاءات الخارجية، يواصل الجنوبيون لليوم الثاني على التوالي عودتهم الى القرى والبلدات الحدودية كاسرين بذلك قرارات الاحتلال الذي قال، بعد انتهاء فترة الهدنة التي امتدت لستين يوماً، إنه لن يخرج منها، ومعه حاولت الولايات المتحدة الأميركية التحايل على القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار بالطلب من الحكومة اللبنانية تمديد فترة الهدنة حتى 18 شباط/فبراير المقبل. وفي كل هذا رسالة واضحة بأن الشعب هو المقاومة، وأن “القضاء عليها” كما يزعم الاحتلال يتطلب القضاء على شعب بأكمله. فكيف بدا المشهد في القرى المحررة صباح اليوم، عقب البطولات والملحمة التي جسدها أهلها أمس الأحد؟

وفي سياق تطورات أيام التحرير الثانية، دخل الأهالي اليوم الاثنين بلدة حولا بعد انتشار الجيش اللبناني في عدد من احيائها. كما أفاد مراسل المنار أن الجيش اللبناني دخل بلدة عيترون برفقة الأهالي لتحريرها من الاحتلال. هذا وأعلن مراسل المنار ايضاً أن الجيش اللبناني “يتقدم مواكب العائدين الى بلدة ميس الجبل صباح اليوم حيث من المنتظر ان تنسحب قوات الاحتلال التي ما زالت تطلق النار من البلدة”.

يأتي ذلك في وقت انتشر فيه الجيش اللبناني اليوم في ساحة القدس وسط بلدة عيتا الشعب.

ولليوم الثاني، يستمر زخم المقاومة الشعبية لاستكمال مسار الانتصارات الذي تحقق بالأمس امتداداً لانتصارات مجاهدي المقاومة الإسلامية في تصديهم البطولي لجنود العدو خلال العدوان على لبنان. وفي هذا السياق، أفادت مراسلة المنار بتواصل تجمع الطلاب أمام مدخل المجمع الجامعي في الجامعة اللبنانية في الحدث صباح اليوم للانطلاق نحو الخيام الجنوبية ليشارك الطلاب الجامعي في التحرير الذي يصنعه الجنوبيون وشعب المقاومة، وبالتزامن مع هذا التجمع كان هناك تجمع آخر أمام مركز التعبئة التربوية لحزب الله في الصفير.

تزامن ذلك مع استمرار توافد أهل المقاومة إلى قرى القطاع الغربي من الناقورة.

كذلك، أفاد مراسل المنار في النبطية، عن تجمعات حاشدة في المدن الرئيسية في الجنوب للانطلاق نحو المنطقة الحدودية.

أما في بلدتي مارون الراس ويارون سطر الأهالي مشهد صمود مشرف في مواجهة قوات العدو المتمترسة خلف دباباتهم.

ومن بلدة شمع، نقل لنا مراسل المنار مشهد التحرير.

من جهة ثانية، وأثناء عمل فريق الأشغال التابع لبلدية بني حيان مع رئيس البلدية على فتح الطريق وتعبيدها عند مدخل البلدة، أطلقت درون معادية قنبلة عليهم، وقد نجا الجميع بأعجوبة. كما ألقت الدرون المعادية قنبلة على فريق الأشغال قرب النادي الثقافي دون وقوع اصابات.

المصدر: موقع المنار