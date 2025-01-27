مكتب ميقاتي: بناء على طلب الحكومة فإن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات لإعادة المعتقلين الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 01:34

مكتب ميقاتي: بناء على طلب الحكومة فإن الولايات المتحدة ستبدأ مفاوضات لإعادة المعتقلين الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر

منذ 47 mins 27 January، 2025
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