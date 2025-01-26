المفتي قبلان لـ”اليونيفيل”: لا بدّ من خروج الإسرائيلي اليوم وإلا فسنخرجه بالقوة

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رسالة عاجلة إلى ممثلية الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في لبنان، جاء فيها:

“لممثلية الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، أقول: اللحظة تاريخية، والالتزام الدولي مثل حد السيف، والبديل مقاومة ومقاومة فقط، ولا تراجع أبداً عن سيادتنا وأرضنا ودفاعنا، وسيل مقاومتنا الجارف. وحين تدوس إسرائيل الالتزامات الدولية، فإن المقاومة وشعبها هما البديل الضامن. سنأخذ حقّنا بأيدينا بعيداً عن نفاق واشنطن ولعبة العالم. ولا بدّ من خروج الإسرائيلي اليوم وإلا فسنخرجه بالقوة، وهذا الشعب الجنوبي العظيم الذي هزم إسرائيل في كل حروبها، يهزمها اليوم. والعين على قيادة اليونيفيل التي تلعب دور الدبابة الإسرائيلية، بينما السفارة الأميركية تساهم في لعبة الاحتلال، ولن تفلح. سننتصر كما هو تاريخ انتصاراتنا الطويلة، والحل فقط باندحار الصهيوني المحتل.”

أضاف: “الرئيس عون والرئيس سلام مطالبان بدور استثنائي جداً، والمشهد معجزة. ولا قيمة للبنان بلا هذا المشهد السيادي الذي يذكّر البعض بعظمة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية. الأطراف الضامنة يشاركون الإسرائيلي في لعبة الاحتلال، وزمن الصبر انتهى مع مضي الستين يوماً. وما يجري الآن هو انتصار مدوّ. وللأطراف الضامنة أقول: الدبابة الإسرائيلية بين الاندحار أو الدمار، ولا ثالث في هذه اللحظة من التاريخ. والخيار هو شعبنا ومقاومتنا وجيشنا، ولا بديل عن سيادة لبنان.”

المصدر: الوكالة الوطنية