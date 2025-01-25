اعلام العدو: تأهب في “الجيش” الإسرائيلي قبل يوم غد مع انتهاء فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 60 يوماً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2025 - 23:24

اعلام العدو: تأهب في “الجيش” الإسرائيلي قبل يوم غد مع انتهاء فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 60 يوماً

منذ 1 ساعة 25 January، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة