غارتان للعدوان الأمريكي على منطقة عطان في صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2025 - 02:12

غارتان للعدوان الأمريكي على منطقة عطان في صنعاء

منذ 39 mins 5 May، 2025
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