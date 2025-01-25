رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش الأمريكي “إسرائيل زيف”لقناة “12” العبرية:حماس أثبتت قدرتها على الصمود والتنظيم خلال المواجهات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 21:52

رئيس شعبة العمليات السابق في الجيش الأمريكي “إسرائيل زيف”لقناة “12” العبرية:حماس أثبتت قدرتها على الصمود والتنظيم خلال المواجهات

منذ 47 mins 25 January، 2025
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