مراسل المنار: جرافات الاحتلال الاسرائيلي تواصل قطع كافة الطرقات الفرعية المؤدية الى بلدتي ميس الجبل وحولا لمنع توافد اهالي المنطقة الحدودية غدا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2025 - 15:42

مراسل المنار: جرافات الاحتلال الاسرائيلي تواصل قطع كافة الطرقات الفرعية المؤدية الى بلدتي ميس الجبل وحولا لمنع توافد اهالي المنطقة الحدودية غدا

منذ 1 ساعة 25 January، 2025
أخبار موقع المنار
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