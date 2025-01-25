جنين تواجه العدوان لليوم الخامس

قالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت مناطيد مراقبة وطائرات استطلاع فوق جنين في الضفة الغربية، في اليوم الخامس من العدوان على المدينة ومخيمها الذي خلّف 14 شهيداً وعشرات الإصابات، إضافة إلى تدمير وهدم وحرق عدد من منازل المواطنين، وتدمير للبنية التحتية. في موازاة ذلك، دفع الاحتلال اليوم السبت بالمزيد من التعزيزات العسكرية للمنطقة.

من جهة ثانية، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيت لقيا غرب رام الله. وفجر اليوم السبت، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأزالت رايات حركات “حماس”، قبيل استقبال “بيت لقيا” أسرى ستحررهم المقاومة بصفقة التبادل.

🔴 متداول.. قوات الاحتلال تزيل الرايات من على أعمدة الكهرباء في بيت لقيا قضاء رام الله#فلسطين pic.twitter.com/RugM8iCy7k — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) January 24, 2025

في التفاصيل، أفادت المصادر بسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار كثيف خلال اقتحام الاحتلال بلدة ميثلون جنوبي مدينة جنين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً وطالبت ساكنيه بمغادرته، في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحامها بلدةَ السيلة الحارثية غربي مدينة جنين، وتحاصر أحد المنازل وتطالب عبر مكبرات الصوت من بداخله بتسليم أنفسهم.

ودمرت جرافات الاحتلال مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرباً، إضافة لتجريف شارع يافا الواصل بين مدينة جنين وقراها الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن جرافات الاحتلال دمرت وأحرقت عددًا من منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية الغربية من المخيم، لتوسيع المنطقة وصولاً لحاراته.

كذلك، في حيي الزهرة والجابريات، أجبر الاحتلال المواطنين على إخلاء منازلهم، وعدم السماح لهم بالعودة قبل شهر من تاريخه، فيما واصلت طائرات مسيرة تحليقها في سماء المخيم، وأعلنت حظر التجول فيه.

يُذكر أنه منذ بدء العدوان، شرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنى التحتية ومحال تجارية في المخيم. وخلال الأيام الأربعة الماضية، أقدم العدو على إحراق منازل فلسطينية، ودفع بآليات ثقيلة لهدم مزيد من البيوت، ما أجبر العديد من العائلات في المخيم على النزوح، حيث أفادت مصادر محلية، بأن “نسبة خروج الأهالي من المخيم تشهد ارتفاعًا إثر مضاعفة قوات الاحتلال لعمليات دهم المنازل وتفتيشها”.

كما قامت قوات الاحتلال بإخلاء أبنية عديدة في المخيم ومحيطه وسط توقعات بأن يقوم الاحتلال بـ “تفجير هذه الأبنية وهدمها أو تحويلها إلى ثكنات لجنوده”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينييْن اثنين من بلدة قباطية نتيجة قصف طائرة مسيرة معادية مركبة في البلدة. من جهتها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إنها تمكنت من تفجير عبوة موجهة من نوع “سجيل”، في قوة مشاة إسرائيلية بمحور الدمج.

وأضافت أنها تواصل التصدي لمشاة وآليات الاحتلال العسكرية المقتحمة لمحور الدمج بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة، معلنة تحقيق إصابات مؤكدة بقوات الاحتلال.

المصدر: مواقع إخبارية