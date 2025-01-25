الولايات المتحدة | نائب الرئيس يحسم التصويت لصالح “بيت هيغسيث” وزيرا للحرب بعد تعادل أصوات الأعضاء في مجلس الشيوخ

صادق مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة بغالبية ضئيلة على تعيين “بيت هيغسيث” وزيرا للحرب في إدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم معارضة المعسكر الديموقراطي وثلاثة أعضاء جمهوريين في المجلس.

وحسم نائب الرئيس الأميركي “جيه دي فانس” التصويت لصالح “بيت هيغسيث”، بعد تعادل الأصوات .

وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بما أنّ مجلس الشيوخ منقسم بالتساوي، يصوت نائب الرئيس بالإيجاب، ويتم تأكيد التسمية”.

وكان اختيار هيغسيث، الميجور السابق في الجيش البالغ 44 عاما، لتولي منصب وزير الحرب، قد أثار احتجاجات، خصوصا بسبب قلة خبرته في إدارة أقوى جيش في العالم فضلا عن بعض التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عنه مثل معارضته وجود نساء في الوحدات القتالية.

المصدر: وكالات