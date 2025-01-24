جنين تواجه عدوان الاحتلال لليوم الرابع… واشتباكات مع الاحتلال في قباطية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية المحتلة، لليوم الرابع تواليًا، وسط مقاومة باسلة، إذ أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين عن خوض مقاتليها مع “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس) و”شباب الثأر والتحرير” معارك ضارية مع قوات العدو في المخيم. وأضافت في هذا السياق، “أمطرنا قوات العدو بزخات من الرصاص وفجرنا عبوات بقوات المشاة محققين إصابات مؤكدة”.

وفي تطورات العدوان، أعلنت قوات الاحتلال حظر التجول في مخيم جنين. كما وجهت طائرات معادية من طراز “كواد كابتر” تهديدات للفلسطينيين بإطلاق النار صوب من يتحرك داخل المخيم. يأتي ذلك في وقت أفاد فيه الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مسنّ برصاص الاحتلال في المخيم.

كذلك، قالت مصادر فلسطينية إن جرافات الاحتلال تهدم منازل في مخيم جنين. وقد حذر منصور السعدي نائب محافظ جنين، مساء أمس الخميس، من مخطط للاحتلال لتنفيذ اجتياح كبير لوسط مخيم جنين، مشبهاً ما قد ينتظر المخيم بحملة الإبادة التي نفذتها “تل أبيب” في شمال غزة. وقال السعدي، في تصريحات للأناضول، إن “قوات العدو أغلقت المداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها بالسواتر الترابية، ومنعت الدخول والخروج منها”.

هذا وقبيل انسحابها من بلدة قباطية جنوبي جنين التي اقتحمتها صباح اليوم الجمعة وحاصرت منزلاً فيها، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً، كما قامت بتدمير الدوار الرئيسي للبلدة.

🌐عاجل | قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمود الجبر الحريري من بلدة قباطية جنوب جنين.. pic.twitter.com/Bf3ZdMmi8X — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 24, 2025

كذلك فقد انسحبت قوات الاحتلال من محيط المنزل الذي حاصرته في قباطية، بعد اتضاح أنه فارغ من السكان.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة تسللت إلى البلدة تبعها الدفع بآليات عسكرية حاصرت منزلاً، وطالب جنود الاحتلال المتواجدين فيه بالخروج منه، وسط تحليق طائرة مروحية في سماء البلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال قذائف “اينيرجا” تجاه المنزل المحاصر، وسط اشتباكات عنيفة في المنطقة، وتفجير المقاومة عبوة ناسفة. وفي هذا الاطار، أكدت سرايا القدس-كتيبة جنين “نخوض بقباطية معارك ضارية مع قوات العدو بمحيط المنزل المحاصر ونمطرها بالرصاص والعبوات”، مضيفة “مقاتلونا بسرية قباطية فجروا عبوة بآلية عسكرية في محور القدس محققين إصابات مؤكدة”.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين قرب المنزل المحاصر في بلدة قباطية، ودفعت بقوة كبيرة إلى منطقة (الحوْش القديم).

تزامن ذلك مع اقتحام آليات الاحتلال مدخل بلدة اليامون غرب جنين، وتدمير البنية التحتية عند مدخل البلدة، حيث ذكرت مصادر محلية أن جرافات من نوع d9 وأخرى مدولبة قامت بتدمير الشارع الرئيسي في المنطقة.

وأدّى عدوان جيش الاحتلال على مدينة ومخيم جنين، إلى استشهاد 12 مواطناً وإصابة واعتقال العشرات، إلى جانب الدمار الهائل في البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

هذا وفرضت قوات الاحتلال إغلاقاً شاملاً للمداخل الأربعة لمدينة جنين ومخيمها، وأقامت سواتر ترابية، لمنع الدخول والخروج، وذلك في ظل أوضاع صعبة يواجهها المرضى والطواقم الطبية بمستشفى جنين الحكومي، بسبب انقطاع الكهرباء وإمدادات الوقود.

اقتحامات واعتقالات

العدوان على جنين ومخيمها تزامن مع حملة دهم واعتقالات شملت مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات في عدة محاور.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة المحتلة، منهم 10 في القدس و2 في طولكرم وجنين. في حين أقرّ جيش العدو الإسرائيلي بأن قواته اعتقلت الليلة الماضية 15 فلسطينياً في الضفة الغربية. كما أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من أسرة واحدة من داخل منزلهم في شارع مؤته بالجبل الشمالي في نابلس.

المصدر: مواقع إخبارية