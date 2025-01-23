شهر كانون الثاني كان شحيحا بالأمطار.. ما هي الأسباب؟

يُعرف شهر كانون الثاني بأنه شهر المتساقطات والثلوج والبرودة، لكن هذا العام كان مختلفًا؛ إذ شهد تقلصًا كبيرًا في حجم الأمطار وارتفاعًا غير معتاد في درجات الحرارة.

ويشهد لبنان والمنطقة تغيّرات مناخية ملحوظة تحمل تأثيرات سلبية باتت ملموسة بشكل واضح. ففي تسعينيات القرن الماضي، كانت المتساقطات في أوجها، لكنها بدأت بالتراجع تدريجيًا بفعل عوامل مناخية متعددة. ومع ذلك، لا يعني هذا أننا نتجه نحو مناخ صحراوي، كما يروّج البعض، بل هي مرحلة مؤقتة ضمن دورات مناخية متقلبة.

لا يزال أمام لبنان شهرا شباط وآذار لتعويض النقص في المتساقطات. فهل ستتبدل الأحوال ويعود المعدل العام للأمطار إلى طبيعته؟

المصدر: قناة المنار