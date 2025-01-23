الرئيس بري عرض الأوضاع والمستجدات الميدانية والإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان خلال لقائه الجنرال جاسبر جيفيرز والسفيرة الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2025 - 15:52

الرئيس بري عرض الأوضاع والمستجدات الميدانية والإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان خلال لقائه الجنرال جاسبر جيفيرز والسفيرة الأميركية

منذ 2 ساعة 23 January، 2025
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