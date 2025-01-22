مصطفى حمدان: احذروا من المخطط الأميركي الإسرائيلي الجديد

قال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان “احذروا من المخطط الأميركي الاسرائيلي الجديد أن يجعل من الجيوش العربية، جيوش حفظ أمن داخلي، ويكون دورهم كالدرك والبوليص والأمن العام”.

واكد حمدان في تصريح له الاربعاء “ليبقى جيش الدفاع اليهودي هو جيش العدوان على كل الدول في المنطقة”.

واعتبر حمدان ان “جيشنا الوطني اللبناني يقوم بواجبه الوطني العظيم، باستعادة الأرض المحتلة من العدو اليهودي، بدمه ولحمه وقلة عتاده وعديده”، وأضاف “فلنقف جميعا مع جيشنا وندعمه بالفعل لا بالكلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام