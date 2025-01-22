الجيش اللبناني: استكملنا انتشارنا في عدة نقاط ببلدة كفرشوبا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان له الاربعاء ان وحداتها العسكرية استكلمت انتشارها في نقاط عدة في بلدة كفرشوبا – حاصبيا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي.

وقال البيان إنه “في ظل العمل المتواصل لاستكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، يحافظ الجيش على الجهوزية لاستكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني فور انسحاب العدو الإسرائيلي منها، ومتابعة تطبيق القرار ١٧٠١ ومندرجاته”.

وأضاف البيان “في هذا السياق، استكملت وحدات عسكرية انتشارها في نقاط عدة في بلدة كفرشوبا – حاصبيا في القطاع الشرقي، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل”.

ودعا البيان “المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو والتزام تعليمات الوحدات العسكرية، إلى حين انتهاء الانتشار واستكمال الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي وتنظيف تلك المناطق من الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام