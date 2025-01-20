الدفاع المدني: انتشال أشلاء خمسة شهداء في بلدة الخيام جنوب لبنان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان لها الاثنين انتشال أشلاء خمسة شهداء في بلدة الخيام جنوب لبنان.

وقال البيان “في إطار المهام الميدانية التي تنفذها فرق الإنقاذ التابعة للمديرية، والمستمرة للأسبوع السادس على التوالي، وبتوجيه من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، وبالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، واصلت الفرق عمليات البحث والمسح في بلدة الخيام للعثور على المفقودين، وتمكنت الفرق، اليوم الاثنين 20-01-2025، من انتشال أشلاء خمسة شهداء أربعة منهم من حي الجلاحية – نزلة وادي قيس، وشهيد واحد من الحي الشرقي – آل فاعور في بلدة الخيام”.

وتابع البيان “تم نقل الأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستخضع للفحوصات القانونية والمخبرية اللازمة، بما في ذلك فحص الحمض النووي (DNA) لتحديد هويات الشهداء بالتنسيق مع الجهات المختصة”، واكد أن “عمليات البحث والمسح الميداني الشامل ستُستأنف صباح الغد في مختلف أحياء بلدة الخيام، وفق الخطط الموضوعة بالتعاون مع الجيش اللبناني، إلى حين العثور على جميع المفقودين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام