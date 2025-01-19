الجيش اللبناني: إصابة أحد العسكريين جراء إطلاق نار من مسلحين في الجانب السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2025 - 23:12

الجيش اللبناني: إصابة أحد العسكريين جراء إطلاق نار من مسلحين في الجانب السوري

منذ 49 mins 19 January، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الأحد عن إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة جراء إطلاق نار من قبل مسلحين في الجانب السوري.

وقال البيان “بتاريخ 19/1/2025، أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة حفظ أمن في منطقة القصر – الهرمل عند الحدود اللبنانية – السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية فردّ عناصرها على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين بجروح طفيفة، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة”.

وتابع البيان ان “الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع اتخذت تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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