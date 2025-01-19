أبو عبيدة: معركة “طوفان الأقصى” دقت المسمار الأخير في نعش الإحتلال وغيّرت المعادلات

ألقى أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد كلمة مصوّرة عقب سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتحدث أبو عبيدة عن اتفاق وقف إطلاق النار ومجريات المعركة التي خاضتها المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدى 15 شهرًا، والتحولات التي أحدثتها معركة “طوفان الأقصى” في المنطقة، وما فرضته من معادلات جديدة في الصراع مع المحتل.

وقال إن:” الشعب الفلسطيني قدّم من أجل حريته ومقدساته تضحيات غير مسبوقة على مدى 471 يومًا”.

وأضاف أن” التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى”، وتابع: “نشعر بالآلام الكبيرة التي يعانيها أبناء شعبنا، وهي ثمن لتحرير الأرض والإنسان والمقدسات”.

تنفيذ الاتفاق

وفيما يتعلق بالاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ عصر اليوم الأحد، قال أبو عبيدة إن:” التوصل لاتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي كان هدفًا للمقاومة منذ شهور طويلة، بل منذ بدء العدوان”.

وأضاف أن”كتائب القسام وفصائل المقاومة الأخرى تعلن التزامها التام، وتؤكد أن كل ذلك مرهون بالتزام الاحتلال به”.ودعا كافة الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

كما قال الناطق باسم القسام إن:” 471 يومًا مضت على معركة “طوفان الأقصى” التاريخية التي دقت المسمار الأخير في نعش الاحتلال الزائل دون شك”.

وأشار إلى أن معركة “طوفان الأقصى” بدأت من تخوم غزة لكنها غيّرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال.

فتح جبهات جديدة

وأوضح أبو عبيدة أن” هذه المعركة أدت إلى فتح جبهات قتال جديدة وأجبرت كيان لعدو على اللجوء إلى قوى دولية لمساندته”.

وتوجّه الناطق باسم كتائب القسام بالشكر إلى كل من حزب الله، وحركة أنصار الله في اليمن، والمقاومة الإسلامية في العراق لدعمهم المقاومة في قطاع غزة، واصفًا إياهم بـ”رفقاء السلاح”، مشيرًا إلى أنهم قدموا أثمانًا باهظة في هذه المعركة.

كما أشاد أبو عبيدة بالأردنيين الذين اخترقوا الحدود ونفذوا هجمات على”إسرائيل”.

وقال إن:”كل محاولات دمج إسرائيل في المنطقة ستواجه بطوفان الوعي ومقاومة الشعوب الحرة”.

معركة غزة

وتطرق الناطق باسم القسام إلى مجريات الحرب، قائلاً إن:” كتائب القسام قاتلت مع كافة فصائل المقاومة صفًا واحدًا في كل مكان من قطاع غزة، ووجهوا ضربات قاتلة للعدو”.

وأضاف في كلمته المصوّرة: “مجاهدونا قاتلوا ببسالة شديدة وشجاعة كبيرة حتى آخر ساعات المعركة، ونحن نقاتل في ظروف تبدو مستحيلة”.

وأوضح الناطق العسكري الفلسطيني أن”المواجهة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي لم تكن متكافئة، لا من حيث القدرات القتالية ولا من حيث أخلاقيات القتال”.

وقال أبو عبيدة: “بينما نوجه ضرباتنا إلى قوات العدو، فإنه ارتكب بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والبشاعة ضد شعبنا”.

كما قال إن:” مظاهر عظمة هذه المعركة تتجلى في تقدم قادتها قوافل الشهداء، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وصالح العاروري”.

وتحدث الناطق باسم القسام عن الدعم الشعبي للمقاومة في قطاع غزة، قائلاً إنهم يتلقون الملايين من رسائل الدعم من كل أنحاء الأمة العربية والإسلامية.

المرحلة المقبلة

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، اعتبر أبو عبيدة أن المسؤولية الكبرى تقع على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتوجّه بالتحية إلى جنين، واصفًا إياها بأنها “شقيقة الروح لغزة في البطولة والصمود”.

المصدر: مواقع