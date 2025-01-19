مصادر موقع المنار: اللقاء بين الثنائي الوطني ونواف سلام “إيجابي”

أفادت مصادر لموقع المنار بأن اللقاء الذي جرى بين وفد حزب الله وحركة أمل مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام اتسم بالإيجابية. وأوضحت مصادر المنار أنه تمّ خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التواصل، وأن الرئيس المكلف أكد رغبته بمشاركة الجميع في التشكيلة الوزارية.

وضم الوفد عن حزب الله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، وعن حركة أمل عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل.

وتغيبت كتلتا “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” قبل أيام عن المشاركة في الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف، غير أن هذا الأمر لم يمنع من التواصل واللقاء كي تسلك الحكومة الجديدة طريق التعافي السياسي والاجتماعي والأمني والإصلاح الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأكدت مصادر المنار خلال الأيام الماضية أن تغيب “الثنائي الوطني” عن الاستشارات ليس تعبيرًا عن موقف سلبي، بل في إطار التأكيد على أهمية الشراكة الوطنية، بما يعزز تشكيل حكومة قوية وميثاقية.

وكلف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها في قصر بعبدا. ولم يسمِّ “الثنائي الوطني” سلام لتشكيل الحكومة.

المصدر: موقع المنار