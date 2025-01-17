النمر: المقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل لكل الأرض والمقدسات

أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر على “استمرار الجهاد والمقاومة حتى التحرير الكامل لكل الأرض والمقدسات”.

كلام النمر جاء الجمعة خلال استقباله وفدا من “حركة الجهاد الإسلامي” في فلسطين، برئاسة مسؤولها في البقاع عطا سحويل، حيث جرى البحث بالاوضاع العامة.

وهنأ النمر “بالنصر الذي يتحقق في غزة العزة بعون الله وبفصل الصمود الأسطوري للمقاومة ولشعبها الباسل الصابر الأبي”.

من جهته، بارك الوفد الفلسطيني “بالنصر الذي تحقق على العدو الإسرائيلي بعد عدوانه الهمجي على لبنان، ومنعه من تحقيق أهدافه بالقضاء على المقاومة الإسلامية”، كما قدم الوفد “التبريكات بالشهداء الأبرار الذي قضوا على طريق القدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام