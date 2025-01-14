نواف سلام: لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة والشراكة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 14 2025 - 19:46

نواف سلام: لست من أهل الإقصاء بل من أهل الوحدة والشراكة الوطنية

منذ 9 mins 14 January، 2025
نواف سلام
تقارير مصورة - لبنان

شدد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة المقبلة في لبنان نواف سلام على أنه “ليس من أهل الإقصاء والاستبعاد بل من أهل الوحدة والشراكة الوطنية”، وأكد أن “يديه ستكونان مدودتين للجميع للإنقاذ والإصلاح وإعادة الإعمار”، وأشار الى أنه “سيحرص على ألاّ يشعر أي مواطن بالتهميش”.

وقال سلام في تصريح له من قصر بعبدا بعد اجتماع ثلاثي جمعه برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء إن “التصدي لنتائج العدوان الأخير هو من أهم التحديات التي تواجهنا اليوم”، ولفت إلى أن “الحكومة ستتمسك بالقرار 1701 واتفاق وقف النار”، وشدد على أنه “يجب بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة بقواها الذاتية”، وأكد “سنعمل على إعادة إعمار القرى المهدمة وسنعيد النازحين إلى قراهم في الجنوب والبقاع وبيروت”.

وأضاف سلام “سأبدأ العمل فوراً بتعاون كامل مع الرئيس عون وأملي إطلاق ورشة عمل بناء لبنان الجديد”، واعتبر ان “الرهان الصحيح والوحيد هو على وحدتنا وبناء المؤسسات القوية”، ورأى انهه “حان الوقت لبدء فصل جديد متجذر بالعدالة والأمن”، وتابع “سنعمل على وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد يحفظ نمواً شاملاً ومستداما”.

المصدر: صحيفة الاخبار + قناة المنار

التعليقات

ذات صلة