“تجمع العلماء”: لتشكيل حكومة وفاق وطني والمحافظة على حق اللبنانيين بالمقاومة

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الثلاثاء “إننا نعيش في بلد لا يمكن أن يبنى من خلال عزل فريق ومكون أساسي ساهم في بنائه والدفاع عنه وقدم أغلى ما عنده في سبيل الحفاظ على استقلال وسيادة الوطن”، ولفت الى ان “ما سمعناه من دولة الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام في ما خص الاصلاحات الدستورية وتأمين الحمايات اللازمة للمواطنين يبشر في ما لو تحقق بمستقبل زاهر، نأمل أن يتعاون الجميع في سبيل إقراره والمساعدة على تنفيذه، وكل ذلك يجب أن يترجم حرفياً بالتشكيلة المزمع تأليفها وفي البيان الوزاري”.

وأشار التجمع الى أن “الذي حصل في تسمية الدكتور نواف سلام لرئاسة الحكومة بعد ليلة من التدخلات الخارجية، تجاوزت اتفاقات مسبقة يجب ألا يؤثر على مسار العمل الحكومي”، واضاف ان “ذلك يكون من خلال تنفيذ الرئيس المكلف لما وعد به بأن يداه ممدودتان لكل الفرقاء، وبالتالي لا بد من تشكيل حكومة وفاق وطني تضم جميع الفرقاء وتسعى لتنفيذ ما ورد في بيان القسم، مع المحافظة على حق اللبنانيين في المقاومة لتحرير أرضهم إن لم تنفع الوسائل الأخرى”.

من جهة ثانية، لفت التجمع الى أن “اضطرار العدو الصهيوني للموافقة أخيرا على وقف اطلاق النار في غزة لم يكن ليحصل لولا صمود المقاومة في فلسطين وجبهات المساندة في لبنان واليمن والعراق، الأمر الذي جعل من المستحيل عليه تنفيذ أهدافه المعلنة، سواء في القضاء على حماس أو إطلاق الأسرى من دون مفاوضات”.

في سياق آخر، حيا التجمع “القوات المسلحة اليمنية على إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2) لمرتين خلال 12 ساعة مستهدفة وزارة الحرب الصهيونية في تل أبيب وفشل منظومة الدفاع الجوي الصهيونية باعتراض هذين الصاروخين”، ونوه “بإعلان اليمن أنها ستستمر في إطلاق الصواريخ حتى الوقف النهائي لإطلاق النار في غزة وخروج المحتل الصهيوني منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام