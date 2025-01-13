ميقاتي هنأ نواف سلام: للتوفيق بتشكيل حكومة تتلاقى مع الاسس التي حددها خطاب القسم

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي في بيان له الاثنين “مع صدور نتائج الاستشارات النيابية التي اجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السادة النواب، فانني أجريت اتصالا برئيس الحكومة المكلّف الدكتور نواف سلام الموجود في لاهاي، وتمنيت له التوفيق في مهمته الجديدة بتشكيل حكومة تتلاقى مع المبادئ والاسس التي حددها فخامة الرئيس جوزاف عون في خطاب القسم وتواكب تطلعات اللبنانيين التواقين الى استكمال مسيرة بناء الدولة وتعزيز سلطتها على كل الاراضي اللبنانية”.

وتابع ميقاتي “كما أتقدم بالشكر من السادة النواب الذين سمونّي او كانوا ابدوا رغبة بتسميتي، مقدّرا ثقتهم، كما اشكر النوّاب الذين امتنعوا عن تسميتي لكونهم عبّروا عن نهج ديموقراطي نتمسك به مهما كانت الظروف”، واضاف “في هذه المناسبة فانني اتوجه ايضا بالشكر الى جميع اللبنانيين الذين واكبوا العمل الذي قامت به حكومتنا منذ انطلاقتها وخصوصا في مرحلة تصريف الاعمال التي كانت حافلة بالتحديات الداخلية والخارجية وأهمها العدوان الاسرائيلي على لبنان وتداعياته السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، وقد عملت حكومتنا في فترة قياسية على القيام بالمعالجات الطارئة، كما وضعت الاسس الفعلية لعملية معالجة تداعيات هذا العدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام