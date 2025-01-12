النمر: المقاومة انتصرت وأسست لمرحلة جديدة

أعلن مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر “توزيع هدية الشعب الإيراني للنازحين العائدين والصامدين، تحت عنوان دعم شتوي ودعم صمود البقاع، بدءا من يوم الأربعاء المقبل، لكل من لم يستلمها سابقا، وهي عبارة عن 100 دولار للعائلة المؤلفة من فرد واحد، و200 دولار للعائلة الأكبر”.

وأضاف النمر خلال احتفال حاشد الاحد نظمه حزب الله إحياء لأربعين الشهيد راشد محمد مدلج في حسينية بلدة الحرفوش البقاعية “في هذه المعركة رأى العالم كله بأس المقاومة والنيران تلتهب في عاصمة الكيان تل أبيب وانتصرت المقاومة في هذه المعركة وأسست لمرحلة جديدة”، وتابع “يعود الفضل بذلك لسواعد المجاهدين وصبرهم وإيمانهم وللشهداء والجرحى وعوائلهم وصمود الشعب الطيب ونزوحه ورؤوسه شامخة ومرفوعة، متفهما لكل هذا الواقع، لأن هذه الحاضنة الشعبية الكبيرة تشكل سندا للمقاومة”.

وقال النمر إن “قصف العدو الإسرائيلي لمنطقة البقاع لم يكن انتقاميا، بل ردا على الضربات المؤلمة التي كانت تنطلق من البقاع وتضرب قواعد العدو العسكرية والاستخبارية والتي أشعلت النيران في تل أبيب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام