الجيش اللبناني: دهم منازل مطلوبين وتوقيف شخصين في بلدة عرسال البقاعية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاحد عن دهم منازل مطلوبين وتوقيف شخصين في بلدة عرسال البقاعية(شرق).

وقال البيان “بتاريخ 12/1/2025، وبعد توافر معلومات حول عمليات تجارة أسلحة ووجود مخزن في بلدة عرسال، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة رأس السرج – عرسال، وتم ضبط مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية المتنوعة داخل منزل أحد المطلوبين”.

وتابع البيان “كما أوقفت في بلدة عرسال- البقاع المواطن (م.ر.) والسوري (ي.ب.) وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر”، واضاف “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام