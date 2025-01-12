الجيش اللبناني: دهم منازل مطلوبين وتوقيف شخصين في بلدة عرسال البقاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2025 - 21:32

الجيش اللبناني: دهم منازل مطلوبين وتوقيف شخصين في بلدة عرسال البقاعية

منذ 1 ساعة 12 January، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاحد عن دهم منازل مطلوبين وتوقيف شخصين في بلدة عرسال البقاعية(شرق).

وقال البيان “بتاريخ 12/1/2025، وبعد توافر معلومات حول عمليات تجارة أسلحة ووجود مخزن في بلدة عرسال، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة رأس السرج – عرسال، وتم ضبط مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية المتنوعة داخل منزل أحد المطلوبين”.

وتابع البيان “كما أوقفت في بلدة عرسال- البقاع المواطن (م.ر.) والسوري (ي.ب.) وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر”، واضاف “سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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