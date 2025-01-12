الجيش اللبناني شيع أحد عناصره في جبال البطم جنوب لبنان

شيّعت قيادة الجيش اللبناني وأهالي بلدة جبال البطم قضاء صور(جنوب) الرقيب إبراهيم مهنا، الذي استشهد جراء انقلاب ملالة في منطقة حداثا – بنت جبيل بتاريخ 11 / 1 / 2025، بحضور حشد من المواطنين والعسكريين.

استهلّ التشييع من أمام مستشفى تبنين الحكومي إلى بلدة جبال البطم – صور، حيث أُجريت مراسم التكريم اللازمة، وجرى تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم نُقِل الجثمان إلى بلدته جبال البطم حيث أقيم التأبين، بحضور ممثل كلٍّ من وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عودة.

وألقى عودة كلمة بالمناسبة، قال فيها “تبقى الخسارةُ كبيرةً في نفوس أهل شهيدنا وأقاربِه ومُحبّيه، ولا شكّ في أنّ رحيله سيترك فراغًا كبيرًا بين أحبّائه ومعارفه”، وتابع “غير أنّ بلدة جبال البطم الكريمة عوّدتْنا على مواقفها البطولية في أصعب الأوقات، إذ رفدت المؤسسةَ العسكريةَ منذ نشأتها بخيرة شبابها، وأبدتْ تضامنها الصادق وتوجّهاتها الوطنيّة الراسخة التي لا تشوبها شائبة”، واضاف ان “قيادة الجيش تقدّر ذلك أشدَّ تقدير، كما ترى في ذوي الشهيد إبراهيم تجسيدًا للتضحية ومثالًا للوفاء، وتضعُ في تصرُّفهم جميع الإمكانات المتاحة لرعاية شؤونهم، فهذا أقلُّ الواجب حيال أهالي شهدائِنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام